"صدقني لم أتصور".. شاهد لقطات يوثقها مسافر للريم من أطراف محمية شرعان
في أطراف محمية شرعان الطبيعية، التقطت عدسة مسافر، غزال الريم أثناء سفره من العلا إلى تيماء في مشهد يسر الناظرين.
وعلّق مصور الفيديو راضي زيد بقوله: "تخيل وأنت مسافر من العلا إلى تيماء ترى الغزال السعودي في أطراف محمية شرعان الطبيعية".
وأضاف: "صدقني لم أتصور أنني في يوم ما سوف أرى الغزال يسير بشكل (آمن)، ويرعى من نبت الأرض التي تم حفظها بالشكل الصحيح، حيث إن تجربة محمية شرعان تعد من أنجح التجارب الفطرية".
يُذكر أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أطلقت قبل أيام حملة لإعادة توطين الحيوانات البرية، والتي تتضمن إعادة توطين أكثر من 1580 حيوانًا بريًا تنتمي لأربع فئات تشمل الظبي وغزال الريم والمها العربي والوعل الجبلي، ضمن ثلاث محميات طبيعية في محافظة العلا.
وتُعد حملة إعادة التوطين هي الأكبر من نوعها للهيئة الملكية لمحافظة العلا، حيث تتضمّن تحديد جاهزية الموقع، ومراقبة الحيوانات التي أعيد توطينها، والتركيز على الدراسات العلمية والتحضيرات لحملات إعادة توطين الحيوانات في العلا.
وستُعزّز الخطط الطموحة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عددًا من المحميات الطبيعية، والتي تُبرز العلا كوجهة عالمية رائدة لحماية البيئة الطبيعية الثقافية، والتي ستغطي مساحة تزيد على 12 كم2.
وتتماشى عملية الإطلاق مع إرشادات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة التي تنص على ضرورة مراقبة الحيوانات التي تم إطلاقها حديثًا باستخدام برمجيات SMART التحليلية ومصيدة الكاميرا والأطواق المتصلة بالأقمار الصناعية.