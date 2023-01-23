"صدقني لم أتصور".. شاهد لقطات يوثقها مسافر للريم من أطراف محمية شرعان

وأضاف: "صدقني لم أتصور أنني في يوم ما سوف أرى الغزال يسير بشكل (آمن)، ويرعى من نبت الأرض التي تم حفظها بالشكل الصحيح، حيث إن تجربة محمية شرعان تعد من أنجح التجارب الفطرية".