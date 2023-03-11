في يوم العَلَم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء التي تمتد قيمتها لثلاثة قرون

تأكيدًا على أن يكون 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعَلَم، باسم "يوم العَلَم"، تحتفل اليوم منطقتا بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد، استذكارًا واعتزازًا بالراية الخضراء التي تمتد قيمتها لثلاثة قرون شاهدة على تاريخ المملكة العربية السعودية المجيد.