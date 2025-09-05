بدء رحلات قطار الرياض من الخامسة والنصف صباحًا يوميًا

في خطوة لافتة، أعلن النقل العام لمدينة الرياض عن تعديل مواعيد تشغيل قطار الرياض، ليبدأ يوميًا من الساعة 5:30 صباحًا، بهدف تلبية احتياجات الطلاب والموظفين ومرتادي المشاوير المبكرة.
ويأتي هذا التمديد استجابة للطلب المتزايد على خدمات القطار، وسعيًا لتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، ما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية والحد من الازدحام داخل العاصمة.
وأكدت الجهة المشغلة أن هذا التوسع يندرج ضمن خطط تطوير شبكة النقل العام، ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة وجودة الحياة في رؤية المملكة 2030.