بدء رحلات قطار الرياض من الخامسة والنصف صباحًا يوميًا

في خطوة لافتة، أعلن النقل العام لمدينة الرياض عن تعديل مواعيد تشغيل قطار الرياض، ليبدأ يوميًا من الساعة 5:30 صباحًا، بهدف تلبية احتياجات الطلاب والموظفين ومرتادي المشاوير المبكرة.