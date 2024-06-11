وزير الشؤون الإسلامية الماليزي يشيد بالدور الكبير للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن

أشاد وزير الشؤون الدينية الماليزي السيناتور داتو دكتور محمد نعيم بن مختار بالدور الكبير الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، معرباً عن شكره وتقديره للعاملين في الحج على خدمة حجاج ماليزيا وتوفير جميع التسهيلات لهم منذ وطأت أقدامهم أراضي المملكة.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم، مقر بعثة الحج الماليزية في شركة مطوفي جنوب شرق آسيا "مشارق الماسية" في العاصمة المقدسة، منوهاً بالجهود المبذولة من قبل شركة مشارق الماسية في تقديم خدمات متميزة للحجاج، مؤكداً على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين لضمان تحقيق أفضل تجربة للحجاج الماليزيين.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مشارق الماسية علي بن حسين بندقجي أن الشراكة المتميزة مع بعثة الحج الماليزية، تؤكدها الاتفاقية مع الشركة لمدة ثلاثة أعوام، حيث تعمل على تقديم خدمات متميزة تسهم في تسهيل أداء المناسك للحجاج بيسر وطمأنينة.