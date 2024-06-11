وزير الشؤون الإسلامية الماليزي يشيد بالدور الكبير للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن

جاء ذلك خلال زيارته اليوم، مقر بعثة الحج الماليزية في شركة مطوفي جنوب شرق آسيا "مشارق الماسية" في العاصمة المقدسة، منوهاً بالجهود المبذولة من قبل شركة مشارق الماسية في تقديم خدمات متميزة للحجاج، مؤكداً على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين لضمان تحقيق أفضل تجربة للحجاج الماليزيين.