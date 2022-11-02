"عبدالعزيز بن سلمان" يتفق مع وزير التجارة الكوري على التعاون في مجالات المفاعلات النووية

عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية لي تشانغ يانغ، أكدا خلاله أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة.
وأشار الوزيران إلى الحاجة لضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن المملكة تظل أكبر مصدّر للبترول الخام إلى كوريا الجنوبية وشريكًا موثوقًا.
وشدد الجانبان على أهمية التعاون المستمر بين قطاعي الطاقة في كلا البلدين، ويتضمن ذلك مشروعات البتروكيميائيات، وضمان أمن سلاسل إمدادات الطاقة، وتبادل الخبرات.
واتفق الوزيران على تعزيز التعاون في مجالات المفاعلات النووية الكبيرة والمفاعلات المدمجة الصغيرة، إضافة إلى الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والشبكات الكهربائية، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مع مراعاة مذكرة التفاهم حول اقتصاد الهيدروجين بين الحكومتين السعودية والكورية الجنوبية.