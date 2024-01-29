"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وضباب كثيف مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العرضيات. فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة على القنفذة والشعيبة والليث وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء. وكذلك تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية على أضم وميسان حتى الساعة العاشرة صباحًا.