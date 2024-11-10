محليات

جازان.. الأفواج الأمنية تطيح بمخالف لتهريبه 249 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص
جازان.. الأفواج الأمنية تطيح بمخالف لتهريبه 249 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبه (249) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وتعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

دوريات الأفواج الأمنية
القات

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