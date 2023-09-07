"الشنبري" ينوّه بأهمية "كفاءة الإنفاق" و"التخصيص" و"شريك" في نمو الاقتصاد السعودي

وأوضح الاقتصادي الشنبري أن من أبرز ذلك أيضًا الأمر الملكي بإنشاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والتي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع؛ حيث عملت هذه الهيئة على تحقيق فوائض مالية تقدّر خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من 530 مليار ريال من الإنفاق الحكومي. وزاد: أنه تمت إعادة تركيز هذه الفوائض على مشاريع التنمية والبنية التحتية والرأسمالية، والمشاريع ذات الأولوية لتصب في مصلحة المواطن.