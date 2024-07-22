شركة الباحث الخليجي تغير علامتها التجارية إلى "ريسو"

أعلنت شركة الباحث الخليجي البارزة في مجال خدمات الأبحاث والتي يقع مقرها الرئيسي في مملكة البحرين تغيير علامتها التجارية إلى "ريسو" (Reso)، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطورها ونموها. ويعكس الاسم الجديد للشركة "ريسو" – وهو اختصار لكلمة حلول بحثية باللغة الإنجليزية Research Solutions – الخبرة المتخصصة التي تتمتع بها الشركة في مجال الأبحاث مع تسليط الضوء على قدراتها وإمكاناتها المتزايدة في مجال التحليلات.