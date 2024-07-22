شركة الباحث الخليجي تغير علامتها التجارية إلى "ريسو"

أعلنت شركة الباحث الخليجي البارزة في مجال خدمات الأبحاث والتي يقع مقرها الرئيسي في مملكة البحرين تغيير علامتها التجارية إلى "ريسو" (Reso)، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطورها ونموها. ويعكس الاسم الجديد للشركة "ريسو" – وهو اختصار لكلمة حلول بحثية باللغة الإنجليزية Research Solutions – الخبرة المتخصصة التي تتمتع بها الشركة في مجال الأبحاث مع تسليط الضوء على قدراتها وإمكاناتها المتزايدة في مجال التحليلات.
على مدى العقد الماضي، استطاعت شركة الباحث الخليجي ترسيخ سمعتها كشركة رائدة في تقديم الخدمات البحثية المخصصة حسب الطلب، بما مكّنها من تنفيذ أكثر من 2,500 مشروع لأكثر من 95 عميلًا في القطاعين العام والخاص.
وتشتهر الشركة بموثوقيتها وتميزها إذ تعمل على تقديم مرئيات معمقة وعالية الجودة تساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، علق السيد محمود الصالح - المدير الإداري لشركة ريسو - قائلًا "إن تغيير العلامة التجارية إلى ريسو يمثل نقطة فارقة في رحلة نمو الشركة، مستندين في ذلك إلى الابتكار والتزامنا بتلبية متطلبات العملاء بما يفوق توقعاتهم.
ومن خلال التزامنا برسالتنا الأساسية المتمثلة في تقديم مرئيات استراتيجية دقيقة في الوقت المناسب، فإننا نهدف أيضًا إلى وضع معايير متقدمة في مجال الأبحاث تعزز من دور القطاع وأداءه بشكل عام."
وصرح مضيفًا "إننا نستثمر من أجل مواكبة المستقبل؛ إذ نعمل على توسيع عروض خدماتنا لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا على مستوى العالم ودول مجلس التعاون الخليجي.
واستنادًا إلى خبرتنا الراسخة في إجراء البحوث المرتبطة بقطاعات الأعمال والأسواق والاستثمارات، ستستفيد شركة ريسو من الأدوات المتطورة لتحويل معرفتها إلى منتجات وبناء حلول رقمية فريدة لعملائها."
وتقدم الشركة خدماتها لعملاء من إقليم مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. كما عززت الشركة مؤخرًا من انتشارها حول العالم، من خلال إنشاء مكاتب جديدة لها في الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
وتستعد الشركة تحت علامتها الجديدة للاستفادة من فرص جديدة وتعزيز الشراكات مع عملائها وتشكيل مستقبل قطاع الأبحاث والتحليلات.
وقد نشأت شركة الباحث الخليجي في عام 2013 على يد مؤسسها ومديرها الإداري السيد محمود كامل الصالح لتقدم مجموعة شاملة من الخدمات البحثية، ومنها على سبيل المثال البحوث المتعلقة بقطاعات الأعمال والأسواق والاستثمارات والتي تتناول موضوعات ومجالات متعددة، إلى جانب تحليل السياسات العامة ورصد وسائل الإعلام.
ومن خلال الجمع بين ما تنفرد به الشركة من قدرات بحثية متقدمة ونماذج عمل مرنة، فإن شركة الباحث الخليجي تفتح أبوابًا جديدة من خلال تقديم بحوث متميزة ومرئيات معمقة مخصصة لتلبية احتياجات عملائها.