أكثر من 10 آلاف بلاغ إلكتروني في مكة المكرمة خلال شهر

وبيّنت أنها أضافت مؤخرًا العديد من القنوات الجديدة لاستقبال البلاغات، ومنها خدمة استقبال البلاغات من خلال رقم الواتساب (0539400940)؛ وذلك بعدة لغات مثل: العربية والإنجليزية، والأوردو، والهندية، والإندونيسية، والماليزية وغيرها، إضافة إلى مركز العمليات (940)، وتطبيق بلدي، وتطبيق توكلنا، ومأمور الأمانة، إلى جانب المنصات الرقمية للأمانة.