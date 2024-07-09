أكثر من 10 آلاف بلاغ إلكتروني في مكة المكرمة خلال شهر

استقبلت أمانة العاصمة المقدسة خلال شهر ذي الحجة الماضي أكثر من (10.200) بلاغ إلكتروني، شملت بلاغات (النظافة، والإنارة، والتشوه البصري، والسيارات التالفة، والتعديات، والمخالفات الصحية في المنشآت الغذائية)؛ حيث تم معالجة قرابة 80% من إجمالي البلاغات.
وأوضحت الأمانة أنها تتبع أفضل الأنظمة في استقبال ومعالجة البلاغات من خلال فريق عمل متخصص على مدار 24 ساعة؛ حيث يتم إشعار المبلغ برسالة (sms) برقم وحالة البلاغ.
وبيّنت أنها أضافت مؤخرًا العديد من القنوات الجديدة لاستقبال البلاغات، ومنها خدمة استقبال البلاغات من خلال رقم الواتساب (0539400940)؛ وذلك بعدة لغات مثل: العربية والإنجليزية، والأوردو، والهندية، والإندونيسية، والماليزية وغيرها، إضافة إلى مركز العمليات (940)، وتطبيق بلدي، وتطبيق توكلنا، ومأمور الأمانة، إلى جانب المنصات الرقمية للأمانة.