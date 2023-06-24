"شرف لم أشعر به من قبل".. شاهد ضيوف الملك للحج في زيارة لمجمع كسوة الكعبة

من جانبه قال الإعلامي والكاتب الصحفي محمد كاديك من الجزائر: إن "الكلمات تقصُر عن وصف السعادة والفرحة والسرور الذي نعيشه هذه الأيام على الأراضي المباركة في المملكة العربية السعودية؛ فالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على كريم الاستضافة ضمن وفود البرنامج، ونرجو لهما التوفيق والنصر؛ لما لقيناه من كرم الاستقبال والحفاوة في هذه الأيام المباركة".