من خلال دور أساسي للأشعة التداخلية.. عملية نادرة ومعقدة لمريض شاب مصاب بسرطان الكبد في المركز الطبي الدولي

كان التحدي الأول في استئصال الجزء المصاب هو ترك ما يكفي من الكبد للحفاظ على وظائف الكبد الحيوية، ولتجاوز هذا التحدي قام فريق الأشعة التداخلية بإجراء عملية انصمام الوريد البابي الأيمن لفص الكبد الأيمن المصاب، مما سمح للدم بالتحول إلى فص الكبد الأيسر السليم والذي أدى إلى نمو فص الكبد الأيسر بشكل كافٍ للحفاظ على وظائف الكبد الحيوية. وقد تم الانصمام بنجاح ولله الحمد، في ظل وجود أجهزة أشعة متطورة وفريق أشعة تداخلية متميز ومؤهل للتعامل مع مثل هذه الحالات الصعبة والحساسة.