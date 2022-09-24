العلاقات التجارية بين السعودية وألمانيا.. نمو وازدهار.. وهذه أشهر السلع المتبادلة

وقد سجلت صادرات المملكة إلى ألمانيا في العام 2021 تعافياً واضحاً في أعقاب الجائحة، فقد ارتفعت بنسبة 19.9% على أساس سنوي، إذ بلغت نحو 108 مليون دولار من الصادرات النفطية، و430 مليون دولار من الصادرات غير النفطية، كما سجلت واردات المملكة من ألمانيا لعام 2021 ارتفاعاً بنسبة 4.6% مقارنة بالعام السابق، وبلغت نحو 7.491 مليون دولار.