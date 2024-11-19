سيكون حدثًا استثنائيًّا.. "الدوسري": المملكةُ مستعدَّةٌ لاستضافة سادس نسخ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات

من جانب آخر شارك "الدوسري" متحدثًا رئيسًا في جلسات المنتدى، مستعرضًا تجربة المملكة في العمل الإحصائي من خلال دور الهيئة العامة للإحصاء المستقلّ في إنتاج البيانات الإحصائية التي تم تطويرها بناءً على الأسس المتينة للجهاز الإحصائي الوطني الرسمي في المملكة الذي تمّ تأسيسه قبل أكثر من 65 عامًا ليكون مصدرًا رسميًّا للبيانات، ومساهمته في دعم صنّاع القرار وراسمي السياسات، مشيدًا بما يَلْقاه القطاع الإحصائي في المملكة من دعم وتمكين للمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.