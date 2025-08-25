"القدرة على الاستعداد للجفاف".. مبادرة وطنية رائدة تُعزز استدامة البيئة

وتم تنفيذ مسح شامل للمواقع المهددة بزحف الرمال وتحديد ممرات الرياح، إلى جانب إعداد دراسة حول الطرق والوسائل التي تؤدي إلى الحد من تدهور الأراضي وزحف الرمال، فضلًا عن إجراء، دراسة شاملة للنباتات الغازية، شملت تحديد مواقع انتشارها في مناطق المملكة، وإعداد دراسة حول طرق مكافحتها وإدارتها بشكلٍ مستدام، كما أُجري تقييم شامل لقابلية المملكة للتأثر بموجات الجفاف القاسية، مع وضع التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للجفاف، وإعداد الخطة التنفيذية لمكافحة التصحر وزحف الرمال والتخفيف من حدة الجفاف والإدارة المتكاملة له.