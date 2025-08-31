"القيادة" تهنئ رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو بذكرى استقلال بلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة كريستين كارلا كانغالو، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.