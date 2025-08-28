هيئة الطرق: طريق العبادل بجازان.. شريان حيوي يربط العارضة بجبال سلا

وأكّدت الهيئة العامة للطرق أن هذه المشاريع تُسهم في الوصول إلى مؤشرات عالمية متقدّمة في جودة الطرق، وخفض معدلات الحوادث المرورية، ودعم مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط بين مختلف مناطقها ويُعزّز الحركة التجارية والسياحية.