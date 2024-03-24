محليات
الأسبوع الرابع.. جداول الحصص الدراسية اليومية عبر "عين" و"مدرستي"
تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم
نشرت قناة "عين" جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثالث عبر قنوات "عين" ومنصة "مدرستي" التعليمية.
واستعرض الجدول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة عبر قنوات "عين" ومنصة "مدرستي"، التي تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على "عرب سات".
ويمكن للطلاب متابعة جداول الحصص الدراسية اليومية عبر حساب قنوات "عين" و"مدرستي" على موقع يوتيوب.