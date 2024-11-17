فريق طبي بمستشفى فهد بجازان ينجح في استخدام التقنيات الحديثة للتحكم بمستوى السكر بالدم

وبيّن أنه حاليًا ظهرت نتائج إيجابية؛ حيث شهدت المريضة تحسنًا ملحوظًا في مستويات السكر، وارتفعت نسبة التحكم إلى أكثر من 90%، مقارنة مع 30 إلى 50% قبل بدء العلاج الحديث؛ حيث أسهمت هذه التقنيات في خفض مستويات السكر التراكمي إلى النسب المطلوبة علميًّا؛ مما يعني تحسنًا في جودة حياة المرضى ونمط حياتهم اليومي.