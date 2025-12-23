"زين السعودية" تعلن شراكة استراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية

وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة لولوة بنت سعد النويصـر، النائبة التنفيذية للرئيس لقطاع الموارد البشرية في "زين السعودية": "تعكس شراكتنا مع بنك التنمية الاجتماعية نهج زين السعودية في بناء منظومة عمل متكاملة تتجاوز دورها التقليدي لتصبح منصة تمكين اقتصادي واجتماعي، تجمع بين تمكين الفرد وتنمية المجتمع السعودي. فنحن ننظر إلى بيئة العمل بوصفها محركًا للتنمية وليست مجرد إطار تشغيلي. ومن خلال مبادرات مشتركة مثل دعم الأسر المنتجة داخل مقراتنا، نرسّخ دورنا في تمكين المنشآت الصغيرة، ونُعيد تعريف دور الموارد البشرية في خلق قيمة مشتركة للموظفين والمجتمع، بما يصنع أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعكس التزامنا بتطوير تجربة الموظف ودعم الاقتصاد المحلي."