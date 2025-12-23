"زين السعودية" تعلن شراكة استراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية

أعلنت "زين السعودية" عن توقيع شراكة استراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية، وذلك ضمن أعمال النسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة (DeveG0)، المقام برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025م في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم وتمكين روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني، ضمن التزام "زين السعودية" بدعم المبادرات المجتمعية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القطاع الثالث وتمكين الفئات الإنتاجية.
وتتضمن الشراكة بين "زين السعودية" و"بنك التنمية الاجتماعية" إطلاق مبادرات مشتركة لدعم الأسر المنتجة وروّاد الأعمال، من بينها مشروع "Yamam Café"، والذي يتيح للأسر المنتجة مساحات داخل مقر الشركة، مما يسهم في خلق قيمة اجتماعية داخل بيئة العمل ويدعم الأنشطة الاقتصادية الصغيرة عبر تمكين حضورها داخل منظومة الشركة، كما تهدف هذه الشراكة لخلق بيئة عمل نابضة بالحياة، تعزز من تجربة الموظفين اليومية وتربطهم بمبادرات ذات أثر اجتماعي مباشر.
وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة لولوة بنت سعد النويصـر، النائبة التنفيذية للرئيس لقطاع الموارد البشرية في "زين السعودية": "تعكس شراكتنا مع بنك التنمية الاجتماعية نهج زين السعودية في بناء منظومة عمل متكاملة تتجاوز دورها التقليدي لتصبح منصة تمكين اقتصادي واجتماعي، تجمع بين تمكين الفرد وتنمية المجتمع السعودي. فنحن ننظر إلى بيئة العمل بوصفها محركًا للتنمية وليست مجرد إطار تشغيلي. ومن خلال مبادرات مشتركة مثل دعم الأسر المنتجة داخل مقراتنا، نرسّخ دورنا في تمكين المنشآت الصغيرة، ونُعيد تعريف دور الموارد البشرية في خلق قيمة مشتركة للموظفين والمجتمع، بما يصنع أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعكس التزامنا بتطوير تجربة الموظف ودعم الاقتصاد المحلي."