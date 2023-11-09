شركة عقار ون تعلن نجاح مزاد (الكنز) بمشاركة فعّالة وتنظيم احترافي

أعلنت شركة عقار ون للمزادات العلنية، بالتعاون مع المصفي القضائي بسام رشيد البقعاوي، عن نجاح مزاد (الكنز) ببيع مجمع تجاري إداري بمبلغ قارب الأربعين مليون ريال، وتميز المزاد بالتنظيم الاحترافي وسط حضور من نخبة رجال الأعمال والمستثمرين والعقاريين الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في المزاد وأسهم التفاعل والتنافس على شراء المركز التجاري في رفع قيمته السوقية وتحقيق أعلي سعر بيع، بما يؤكد الثقة المتزايدة في السوق العقاري بجدة التي تعد أهم المدن الاقتصادية بالمملكة.
وتتقدم إدارة شركة عقار ون بخالص الشكر والتقدير لجميع الحضور الكرام والمشاركين في المزاد كما تتقدم إدارة الشركة بخالص التهنئة لمن حظي بمزاد (الكنز).
وأشاد المشاركون في المزاد وجميع الحضور بالتنظيم الاحترافي من قِبل شركة عقار ون، مما يؤكد تفوق الشركة في تنظيم وإدارة المزادات واستقطاب صفوة المستثمرين ورجال الأعمال والعقاريين من مختلف أنحاء المملكة للمشاركة في المزادات.
وتفخر شركة عقار ون للمزادات بامتلاكها فريقًا من الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة ولديها الخبرة الواسعة بسوق العقارات بالمملكة واستخدام أفضل الاستراتيجيات التسويقية الفعّالة وقاعدة بيانات لكبار رجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين، مما يمكّن الشركة من تسويق العقارات باحترافية وبيعها بأعلى قيمة ممكنة وكذلك تحقيق أعلى العوائد للبائعين مما يؤكد قدرات الشركة على العمل باحترافية وشفافية مع المحافظة علي الجودة والابتكار لتحقيق النجاحات التي تلي الأخرى.