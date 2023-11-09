شركة عقار ون تعلن نجاح مزاد (الكنز) بمشاركة فعّالة وتنظيم احترافي

أعلنت شركة عقار ون للمزادات العلنية، بالتعاون مع المصفي القضائي بسام رشيد البقعاوي، عن نجاح مزاد (الكنز) ببيع مجمع تجاري إداري بمبلغ قارب الأربعين مليون ريال، وتميز المزاد بالتنظيم الاحترافي وسط حضور من نخبة رجال الأعمال والمستثمرين والعقاريين الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في المزاد وأسهم التفاعل والتنافس على شراء المركز التجاري في رفع قيمته السوقية وتحقيق أعلي سعر بيع، بما يؤكد الثقة المتزايدة في السوق العقاري بجدة التي تعد أهم المدن الاقتصادية بالمملكة.