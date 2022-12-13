"جدة للكتاب" يناقش "عروبة العراق": سيسقط الفاسدون عندما ينهار الملالي

في المقابل، لفت الدكتور رشيد الخيون، إلى أن الحديث عن عروبة العراق لم يأت إلا وهناك مشكلة في الأساس، مشيراً إلى أن القومية العربية قبل 2003 قدمت بشكلٍ شرس، وقال "إن أي تغيير في النظام العراقي، سواءً كان ذلك بسقوطه، أم بتغيير توجهاته فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير في العراق"، مشدداً على أن الطبقة الفاسدة تستقوي بالنظام الإيراني، وبالتالي سوف تسقط تلك الطبقة مع سقوط النظام الإيراني.