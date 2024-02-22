"رئيس الديوان العام للمحاسبة" مهنئًا القيادة بذكرى يوم التأسيس: مصدر فخر واعتزاز

وأكّد أنّ ما تشهده المملكة اليوم من استمرار في البناء والتنمية على كافة المستويات نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة "2030"؛ يعكس التوجيهات السديدة والحكيمة والرؤية الثاقبة من القيادة الرشيدة، أيدها الله؛ مما جعل المملكة رائدة على المستوى الإقليمي والدولي في شتّى المجالات، سائلًا الله تعالى أن يُديم على هذه الأرض المباركة أمنها واستقرارها، وأنْ يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدّهما بعونه وتوفيقه، وأن يوفّقنا جميعًا لخدمة هذا الوطن الغالي.