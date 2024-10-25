هيئة تطوير محمية الملك سلمان تزرع 5000 شجرة في مسيج أبو عجرم

‏‎تأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في إعادة تأهيل الموائل الطبيعية وحمايتها من الضرر، وتنمية الغطاء النباتي داخل المحمية، ورفع الوعي بأهمية المحافظة على مقدّرات البيئة، إضافة إلى إشراك المجتمعات المحلية في الأنشطة التي تدعم الاستدامة البيئية.