هيئة تطوير محمية الملك سلمان تزرع 5000 شجرة في مسيج أبو عجرم

نظّمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وإدارة تعليم الجوف، وأمانة المنطقة، مبادرة لزراعة 5000 شتلة في مسيج أبو عجرم بمنطقة الجوف، وذلك بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في تنمية الغطاء النباتي.
تستهدف المبادرة إعادة تأهيل مسيج أبو عجرم من خلال إزالة المخلفات الضارّة، وزراعة عددٍ من الشتلات التي تعد من أنواع الأشجار والشجيرات الأصلية في المحمية، وتمّ تنفيذ المبادرة بمشاركة طلاب المدارس والمتطوعين من مختلف شرائح المجتمع وفئاته.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في إعادة تأهيل الموائل الطبيعية وحمايتها من الضرر، وتنمية الغطاء النباتي داخل المحمية، ورفع الوعي بأهمية المحافظة على مقدّرات البيئة، إضافة إلى إشراك المجتمعات المحلية في الأنشطة التي تدعم الاستدامة البيئية.