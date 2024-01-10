"توفيق الربيعة" يطّلع على ركن "شؤون الحرمين" في "معرض خدمات الحج"

ويقدم المؤتمر فرصًا نوعية لرواد الأعمال في منظومة الحج والعمرة، كما تُسهم المعارض المصاحبة في إثراء الزائر بمعلومات عن الحج والعمرة، وابتكار أفكار تُسهم في تحسين تجربة القاصدين الإيمانيّة في الحرمين الشريفين.