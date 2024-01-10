"توفيق الربيعة" يطّلع على ركن "شؤون الحرمين" في "معرض خدمات الحج"

تفقّد وزيرُ الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم؛ ركنَ الهيئة ضمن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 المقام بجدة.
كما اطّلع على مجموعة من المحتويات التوعوية التي تهدف إلى إثراء تجربة زوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، والخدمات الرائدة التي تقدّمها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
ويقدم المؤتمر فرصًا نوعية لرواد الأعمال في منظومة الحج والعمرة، كما تُسهم المعارض المصاحبة في إثراء الزائر بمعلومات عن الحج والعمرة، وابتكار أفكار تُسهم في تحسين تجربة القاصدين الإيمانيّة في الحرمين الشريفين.