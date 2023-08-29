مقومات يُبنى عليها استثمارات.. 2.3 مليون رأس ماشية برفحاء و"وقاء" يعتني

كشف تقرير إحصائي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمحافظة رفحاء، أن عدد المواشي في المحافظة والمراكز التابعة لها بلغ أكثر من مليونين وثلاثمئة ألف.
وأوضح التقرير أن عدد الضأن بلغ 2.238.373 رأسًا؛ فيما بلغ عدد الماعز 79.572، وعدد الإبل 19.098، والبقر 64، والخيول 29، ليبلغ مجموع الأعداد 2.337.143.
وأكد مركز "وقاء" تقديم خدمات الصحة الحيوانية المتنوعة للمستفيدين مثل التقصي الوبائي، ومكافحة الأمراض الحيوانية، والتحصين والوقاية، والإرشاد البيطري، ومكافحة نواقل الأمراض والرقابة والتفتيش.
يُذكر أن محافظة رفحاء تحتضن ثروة حيوانية كبيرة ومراعي متنوعة شاسعة تعيش فيها ملايين الماشية، وتُعَد من أهم المقومات الاقتصادية بالمنطقة والتي يمكن أن تُبنى عليها أعمال تجارية واستثمارية، كما تحتل مرتبة متقدمة بين مناطق المملكة، لاحتضانها ملايين الماشية.