مقومات يُبنى عليها استثمارات.. 2.3 مليون رأس ماشية برفحاء و"وقاء" يعتني

يُذكر أن محافظة رفحاء تحتضن ثروة حيوانية كبيرة ومراعي متنوعة شاسعة تعيش فيها ملايين الماشية، وتُعَد من أهم المقومات الاقتصادية بالمنطقة والتي يمكن أن تُبنى عليها أعمال تجارية واستثمارية، كما تحتل مرتبة متقدمة بين مناطق المملكة، لاحتضانها ملايين الماشية.