المملكة تشارك غدًا في أعمال قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لـ"العشرين"

‬يترأس الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية "رؤية الريادة" رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب السعودي في مجموعة العشرين، غدًا، وفد المملكة المشارك في أعمال قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين 2023 (G20YEA2023) المنعقدة في نيودلهي، التي ستضم نخبةً من منظومة ريادة الأعمال من دول مجموعة العشرين وكذلك من دول أخرى مدعوّة للمشاركة في القمة.