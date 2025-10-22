"صالح الفوزان".. من اليُتم إلى منصب المفتي العام للمملكة ومسيرة علمية في خدمة الفقه والإفتاء

في خطوة لافتة ضمن المسار العلمي والديني في المملكة، برز اسم الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، بعد صدور أمر ملكي بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بمرتبة وزير.