فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الياباني ويوقّعان مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي.
وشهد الاستقبال، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية المملكة واليابان، التي تهدف إلى تعزيز وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات؛ بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين.
عقب ذلك، ترأس وزير الخارجية، ووزير خارجية اليابان، الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية المملكة واليابان، الذي جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة واليابان، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك في المجالات السياسية، وتكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف؛ بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وحضر الاجتماعَ الأول للحوار الاستراتيجي، وكيلُ وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير الإدارة العامة للدول الآسيوية بوزارة الخارجية السفير محمد المطرفي، ومن الجانب الياباني سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.