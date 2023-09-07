فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الياباني ويوقّعان مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي

عقب ذلك، ترأس وزير الخارجية، ووزير خارجية اليابان، الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية المملكة واليابان، الذي جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة واليابان، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.