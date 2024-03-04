"الخارجية" تطلق منصة "دولي" للتوظيف لدى المنظمات الدولية

وأضاف: "أن منصة دولي ستعمل على تكوين قاعدة بيانات لمتابعة طلبات المرشحين من بداية تقدمهم للعمل حتى توظيفهم وتدريبهم في المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية ستعمل من خلال "منصة دولي" على تكوين شراكات واتفاقيات استراتيجية مع الجهات الحكومية الأخرى والتي ترغب بتوظيف الكفاءات الوطنية لدى المنظمات ذات العلاقة مما يمهد الطريق لمنصة دولي لتصبح منصة وطنية موحدة للمملكة العربية السعودية.