محمية الإمام عبدالعزيز الملكية تستعرض سبلَ دعم السياحة البيئية

نظمت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، ورشة عمل بعنوان "السياحة البيئية وآفاقها"، وذلك على هامش ملتقى السياحة السعودي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأوضحت الهيئة أن الورشة سلّطت الضوءَ على نمط السياحة البيئية واحتياجاتها المتنامية داخل المملكة العربية السعودية، ودور الهيئة في تفعيلها داخل محمياتها الطبيعية، مشتملة على عدة محاور؛ منها: مفهوم المحميات الملكية، واستعراض نبذة عن هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، والسياحة البيئية من المنظور الدولي، والتعريف بالسياحة المستدامة والسياحة البيئية، إلى جانب تحديد احتياجات السياحة البيئية داخل المملكة العربية السعودية.
ولفتت إلى أن المحاور شملت تجربة الهيئة في تفعيل نمط السياحة البيئية، وكذلك إجراءات الحصول على تشغيل الأنشطة السياحية داخل نطاق المحميتين، والفرص المتاحة لتقديم أنشطة السياحة البيئية. واختتمت الورشة باستعراض تجربة الشركات المشغلة لأنشطة السياحة البيئية داخل محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية.
يُشار إلى أن هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، مشاركة في ملتقى السياحة السعودي تحت شعار "بابك للسياحة"، وذلك خلال الفترة من 14 – 16 مارس 2023 في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، والترويج للوجهات السياحية البيئية في المحميتين لمختلف الأنشطة البيئية.