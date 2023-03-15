محمية الإمام عبدالعزيز الملكية تستعرض سبلَ دعم السياحة البيئية

وأوضحت الهيئة أن الورشة سلّطت الضوءَ على نمط السياحة البيئية واحتياجاتها المتنامية داخل المملكة العربية السعودية، ودور الهيئة في تفعيلها داخل محمياتها الطبيعية، مشتملة على عدة محاور؛ منها: مفهوم المحميات الملكية، واستعراض نبذة عن هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، والسياحة البيئية من المنظور الدولي، والتعريف بالسياحة المستدامة والسياحة البيئية، إلى جانب تحديد احتياجات السياحة البيئية داخل المملكة العربية السعودية.