ممثلي "تويو" يدورون حول الكرة الأرضية 4400 مرة

وفي هذا الخصوص، أكد المدير التنفيذي التجاري لتطبيق "تويو" زياد العجلان أن "تويو" تتعامل مع ملايين الطلبات وعشرات الآلاف من المتاجر، إلا أنها في ذات الوقت تحظى بموثوقية عالية جداً، مضيفًا " كل من يعمل في تويو يعمل من القلب، وهو الشعار الذي يمثّل تويو في جميع خدماتها وتعاملاتها، ومن هنا جاءت هذه الأرقام القياسية التي نتباهى ونعتز بها".