"لازوردي" تواصل تحسّن أدائها المالي وتحقق نموًا قويًا في الإيرادات خلال الربع الثالث 2025

أعلنت شركة "لازوردي" للمجوهرات، العلامة الرائدة في تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات في الشرق الأوسط، عن نتائجها المالية الأولية الموحدة للربع الثالث من عام 2025، والتي أظهرت تحسنًا مستمرًا في الأداء المالي والتشغيلي، انعكس في نمو الإيرادات، بفضل استراتيجيتها الناجحة في التوسع، وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية – بعد استبعاد قيمة معدن الذهب – إلى 144.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2025، مقابل109.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 31.4%.
جاء هذا النمو مدفوعًا بأداء قوي لقنوات البيع بالجملة، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 42%، إلى جانب زيادة إيرادات البيع بالتجزئة بنسبة 21.3% نتيجة توسع الشركة وافتتاح معارض جديدة في مواقع استراتيجية داخل المملكة ومصر. حيث سجلت الإيرادات في قطاع التجزئة ارتفاعًا ملموسًا في كل من السوق السعودي بنسبة 22% والمصري بنسبة 20.3% بالريال السعودي.
وسجلت "لازوردي" إجمالي ربح من العمليات بلغ 88.7 مليون ريال، بزيادة 31% مقارنة بـ67.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، ما يعكس نجاح الشركة في الحفاظ على هوامش ربحية قوية تدعم استدامة النمو التشغيلي، رغم تسجيل مخصص إضافي لخسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 12.6 مليون ريال نتيجة ارتفاع قيمة أرصدة مخصصات السنوات السابقة نظرًا لارتفاع أسعار الذهب.
في حين بلغ الربح التشغيلي 9.8 مليون ريال، مقارنةً بربح تشغيلي قدره 16.9 مليون ريال في نفس الربع من العام الماضي، متأثرًا بالمخصص الإضافي المشار إليه أعلاه.
وخلال هذا الربع، شهدت الشركة تحسنًا في أدائها المالي، حيث انخفضت الخسارة إلى 4.3 مليون ريال مقارنة بـخسارة بلغت 7.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، محققة بذلك تحسنًا بنسبة 40%.
وخلال تسعة أشهر من عام 2025، واصلت "لازوردي" تسجيل نتائج تشغيلية قوية، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 422.3 مليون ريال بارتفاع 17.5% عن الفترة المماثلة، فيما بلغ إجمالي الربح من العمليات 258.1 مليون ريال بارتفاع 15%.
وأكدت الشركة أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجيتها في تعزيز الزخم التشغيلي وتنويع قنوات الإيرادات، مشيرةً إلى استمرارها في تنفيذ خطط التوسع في الأسواق الرئيسة وتطوير منتجاتها عالية القيمة، بما يرسّخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع المجوهرات بالمنطقة ويعزز قدرتها على تحقيق نمو مستدام في الربحية خلال الفترات القادمة.