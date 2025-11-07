"لازوردي" تواصل تحسّن أدائها المالي وتحقق نموًا قويًا في الإيرادات خلال الربع الثالث 2025

أعلنت شركة "لازوردي" للمجوهرات، العلامة الرائدة في تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات في الشرق الأوسط، عن نتائجها المالية الأولية الموحدة للربع الثالث من عام 2025، والتي أظهرت تحسنًا مستمرًا في الأداء المالي والتشغيلي، انعكس في نمو الإيرادات، بفضل استراتيجيتها الناجحة في التوسع، وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية.