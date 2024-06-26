بعد 4 أيام من البحث المتواصل.. فريق "جمعية عون" يعثر على "مفقود المستوي" متوفَّى

بعد أربعة أيام من البحث المتواصل، عثر فريق جمعية عون للبحث والإنقاذ على مفقود المستوي شمال محافظة شقراء وه متوفى في صحراء المستوي غرب طريق (أم حزم أشيقر) بـ 20 كلم، بالقرب من محطة ضخ الغاز التابعة لشركة أرامكو، فيما لم يتم العثور على سيارته حتى مساء اليوم.
وفي التفاصيل، واصل فريق جمعية عون للبحث والإنقاذ البحث عن مفقود المستوي شمال شقراء منذ الأحد الماضي بعدد 18 مركبة دفع رباعي وطائرتَي درون؛ للبحث عن المفقود، بمساندة أعضاء جمعية إنجاد. وتمت تغطية منطقة شاسعة من صحراء ونفود المستوي شمال محافظة شقراء.
وتمكن أحد أعضاء جمعية عون اليوم الأربعاء من العثور على المفقود متوفَّى في صحراء المستوي غرب طريق (أم حزم أشيقر) بـ 20 كلم، بالقرب من محطة ضخ الغاز التابعة لشركة أرامكو، فيما لم يتم العثور على سيارته حتى انتهاء فترة البحث لهذا اليوم.
وتبيَّن من الآثار أن المفقود قصد محطة ضخ الغاز التي يوجد بها أشجار؛ ليستظل بها؛ إذ يتضح أنه قام بالدوران حول الشبك المحيط بها إلا أنه لم يستطع الدخول لها، وتوفي بجوارها -رحمه الله-.
وبذل فريق جمعية عون جهودًا مضنية في البحث طيلة الأيام الأربعة الماضية بالرغم من حرارة الطقس، وارتفاع درجات الحرارة، وبالرغم من تضاريس المنطقة الوعرة، التي تسببت في تلف إطارات السيارات أكثر من مرة.
وسيواصل أعضاء الجمعية البحث عن سيارة الفقيد في المنطقة المحيطة بمكان العثور عليه حتى العثور عليها بإذن الله.
وكانت "سبق" قد نشرت عن بحث الفِرق التطوعية عن مواطن يبلغ من العمر 40 عامًا؛ فُقد في "مستوي شقراء" منذ فجر عيد الأضحى بعد أن خرج من منزله وهو يستقل مركبة من نوع داتسون غمارتين موديل 2015 بدون دبل، ثم انقطع الاتصال به، ولم تُعرف وجهته.
وأوضح فريق جمعية "عون" للبحث والإنقاذ حينها أن الجمعية تلقت بلاغًا عن مفقود يبلغ من العمر 40 عامًا، يستقل مركبة من نوع داتسون غمارتين موديل 2015 بدون دبل، مشيرًا إلى تحديد موقع البحث في صحراء المستوي شمال شقراء بالقرب من مركز أم حزم بناء على آخر إحداثية تتبُّع لجوالاته التي كان انقطع الاتصال بها في برج أم حزم.