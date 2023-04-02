"الغذاء والدواء": 5 نصائح لضمان قراءات صحيحة عند استخدام جهاز الضغط

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بضرورة اتباع عدد من الإرشادات عند استخدام جهاز قياس ضغط الدم، بما يضمن ظهور القراءات الصحيحة والدقيقة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: يُنصَح بعدم قياس الضغط عند القلق أو بعد القيام بمجهود بدني أو ذهني.
وكذلك لا بد من وضع القدمين على الأرض بشكل متوازن، وإسناد الظهر بشكل مستقيم، بالإضافة إلى عدم تناول الكافيين قبل القياس بـ30 دقيقة.
وأضافت: أثناء قياس الضغط انزع أي ملابس حول الذراع؛ للتمكين من لف سوار ضغط الدم بسهولة حول ذراعك، مشيرة إلى أنه لا ينصح بأخذ قياس الضغط والمثانة ممتلئة.