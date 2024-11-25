أمانة العاصمة المقدسة تتعامل مع 289 بلاغًا خلال الحالة المطرية

وشملت البلاغات مجالات متعددة، منها الإنارة بعدد 32 بلاغًا، والنظافة بـ 17 بلاغًا، واللوحات الإرشادية بـ 52 بلاغًا، إضافة إلى 59 بلاغًا تتعلق بالطرق والأرصفة، و54 بلاغًا حول الآثار الناتجة من السيول.