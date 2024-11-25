أمانة العاصمة المقدسة تتعامل مع 289 بلاغًا خلال الحالة المطرية

تعاملت أمانة العاصمة المقدسة مع 289 بلاغًا خلال الحالة المطرية التي شهدتها مكة المكرمة يوم أمس الأحد.
وشملت البلاغات مجالات متعددة، منها الإنارة بعدد 32 بلاغًا، والنظافة بـ 17 بلاغًا، واللوحات الإرشادية بـ 52 بلاغًا، إضافة إلى 59 بلاغًا تتعلق بالطرق والأرصفة، و54 بلاغًا حول الآثار الناتجة من السيول.
وتركزت البلاغات في عدد من المناطق، أبرزها المنطقة المركزية التي سجلت 28 بلاغًا، وجنوب مكة بـ 16 بلاغًا، ومنطقتا الشرائع والعزيزية بـ 13 بلاغًا لكل منهما. فيما توزعت باقي البلاغات على مناطق مثل المعابدة، الشوقية والمسفلة.
وأكدت الأمانة أن فِرقها الميدانية باشرت العمل فور ورود البلاغات، مع تكثيف الجهود لمعالجة المشكلات، والتخفيف من تأثيرات الأمطار؛ لضمان سلامة المرافق العامة، وخدمة سكان وزوار العاصمة المقدسة.