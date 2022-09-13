9 سنوات.. أصغر مشارك بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن يعلن التحدي

أكد المتسابق سعيد أندادو من دولة الكونغو الديمقراطية، الذي يبلغ من العمر 9 أعوام، ويعد من صغار المتسابقين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ(42)، أنه جاهز لخوض التصفيات النهائية في المسجد الحرام، وقد استعد جيدًا لهذه المسابقة التي تحظى بمشاركة نخبة من قراء العالم الإسلامي.
وعبّر سعيد خلال انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة الدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الأمانة العامة للمسابقة- عن سعادته برؤية الكعبة لأول مرة في حياته حيث كان يشاهدها عن طريق التلفاز؛ مبينًا أن الفضل يعود -بعد الله عز وجل- لقيادة المملكة على رعايتها ودعمها للمسابقات القرآنية؛ مما أسهم في رؤيته للبيت الحرام والطواف حول الكعبة المشرفة.
وقال: أشارك في الفرع الخامس للمسابقة، وطموحي نيْل إحدى الجوائز لأُهديها إلى أسرتي التي وقفت معي؛ لافتًا النظر إلى أنه بدأ في حفظ القرآن الكريم وهو في سن مبكر، والفضل يعود -بعد الله- لوالديه.. مضيفًا: شعرت بالخوف كثيرًا حينما رأيت أمامي الحكام في صالات الاستماع والكاميرات؛ إلا أني -بحمد الله- استطعت تجاوز هذه المرحلة، وأديت مستوى جيدًا، وأسأل الله أن يحقق أمنيتي إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ورفع الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما للمسابقات القرآنية التي تحفّز النشء على حفظ وتدبر كتاب الله الكريم؛ سائلًا الله أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء.