9 سنوات.. أصغر مشارك بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن يعلن التحدي

وقال: أشارك في الفرع الخامس للمسابقة، وطموحي نيْل إحدى الجوائز لأُهديها إلى أسرتي التي وقفت معي؛ لافتًا النظر إلى أنه بدأ في حفظ القرآن الكريم وهو في سن مبكر، والفضل يعود -بعد الله- لوالديه.. مضيفًا: شعرت بالخوف كثيرًا حينما رأيت أمامي الحكام في صالات الاستماع والكاميرات؛ إلا أني -بحمد الله- استطعت تجاوز هذه المرحلة، وأديت مستوى جيدًا، وأسأل الله أن يحقق أمنيتي إنه ولي ذلك والقادر عليه.