وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية، للإسهام في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، ودعم جهود تعزيز كفاءة الإنتاج والتشغيل في المصانع المحلية، وذلك في إطار جهود الوزارة؛ لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.