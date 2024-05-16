خبرات وكفاءات وطنية.. "الطرياني" يحرس البيئة ويقود عملية مكافحة تسرب 70 ألف برميل زيت بنجاح

"ريان الطرياني".. أحد أفراد الطوارئ البيئية في المركز، يشارك في التمرين الرابع عشر لـ"استجابة" الاسم المختصر للخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، وتعتبر مهمته من المهام الحيوية لحراسة البيئة البحرية؛ إذ تختبر مهاراته القيادية في عمليات الطوارئ البيئية في اتخاذ قرارات سريعة وفعالة في حالة حدوث تسربات نفطية في المياه الإقليمية للمملكة خلال ساعة واحدة فقط، وفي التمرين المقام على سواحل منطقة تبوك الذي أقيم على مدى يومين؛ نجح في اتخاذ قرارات سليمة بدون الرجوع لقائد الحدث لأخذ المهام المنوطة به؛ لضمان سلامة البيئة البحرية للتعامل مع الحالات الطارئة التي تفرض عليه اتخاذ قرارات ميدانية سريعة للحد من تفاقم أي سيناريو لتلوث البيئة.