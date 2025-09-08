غرفة الرياض: شركات تقنية أجنبية غير مرخصة تخل بتوازن المنافسة

وأضاف أن الجهات الحكومية لا تتعامل مباشرة مع هذه الشركات، غير أن بعض المشاريع تُسنَد من شركات نظامية إلى شركات أجنبية غير مرخصة من الباطن، وهو ما يشكّل مخالفة صريحة للنظام. وحذّر من أن التعامل مع هذه الشركات يعرض البيانات لمخاطر التسريب أو بيعها واستخدامها في أنشطة تجارية غير نظامية، أو حتى في أغراض أشد خطورة.