روايات من مزدلفة .. يستحب إسراع السير بوادي العذاب و"سبق" تسلط الضوء

وحول هذا الموضوع يوضح الدكتور سالم الخامري مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة في حديثه الخاص لـ"سبق" قصة هذا الوادي من الجانب التاريخي والشرعي قائلاً: من خلال تتبع كتب التاريخ يظهر أن هنالك عدة أوجه في سبب تسمية وادي محسر بذلك؛ وقد ذكرها المحب الطبري وغيره، فقيل: سُمِّي به؛ لأنه حسر فيه فيل أصحاب الفيل، وقيل: سُمِّي به؛ لأنه يحسر سالكيه ويُتعبهم، كما ذكر بعض المؤرخين أن أهل مكة يسمونه (وادي النار) لِما قيل إن رجلاً اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقته، وجميع ما ذُكِر من الأوجه في سبب التسمية قد تناقلها كتب التاريخ دون الاستناد فيها إلى مستند قاطع.