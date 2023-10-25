مجلس "جامعة الملك خالد" يقرّ تأسيس الصندوق الاستثماري الوقفي

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة، الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتّخذ بشأنها القرارات اللازمة؛ حيث تمّت الموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه لعدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا، والموافقة على تعيين ونقل واستقالة بعض أعضاء هيئة التدريس، والموافقة على تأسيس الصندوق الاستثماري الوقفي لجامعة الملك خالد، واستكمال إجراءاته، واعتماد توصيات لجنة المراجعة الواردة في محضر اجتماعها التاسع للعام المالي 2023م.