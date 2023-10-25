مجلس "جامعة الملك خالد" يقرّ تأسيس الصندوق الاستثماري الوقفي

نيابة عن وزير التعليم، ترأس رئيسُ جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أمس؛ الاجتماعَ الثالث لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1445، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.
وفي مستهلّ الاجتماع أشار رئيس الجامعة إلى صدور الهيكلة الشاملة للجامعة، وافتتاح عدد من الكليات التي تخدم المنطقة وتسهم في تنميتها، معبرًا عن شكر الجامعة العميق لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأمير منطقة عسير، ووزير التعليم، ومجلس شؤون الجامعات؛ على الدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة، كما عبّر عن الشكر لوكلاء الجامعة والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام ومشرفي ومديري الإدارات والوحدات، ممن انتهت تكليفاتهم بعد الهيكلة الشاملة للجامعة.
من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة، الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتّخذ بشأنها القرارات اللازمة؛ حيث تمّت الموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه لعدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا، والموافقة على تعيين ونقل واستقالة بعض أعضاء هيئة التدريس، والموافقة على تأسيس الصندوق الاستثماري الوقفي لجامعة الملك خالد، واستكمال إجراءاته، واعتماد توصيات لجنة المراجعة الواردة في محضر اجتماعها التاسع للعام المالي 2023م.
كما وافق مجلس الجامعة على اعتماد توصيات لجنة الاستثمار الواردة في محضرَي اجتماعيها الخامس والسادس للعام المالي 2023م، ووافق على الميزانية التشغيلية التقديرية للإدارة العامة للاستثمار للعام المالي 2024م، وتجديد تشكيل لجنة الاستثمار بالجامعة لمدة عامين، إضافةً إلى الموافقة على ضمّ بعض الأعضاء لمجلس كلية الشريعة وأصول الدين.
كما تمّت الموافقة على اللائحة التنظيمية لإسكان الطلاب، وعلى دعم البرامج والأبحاث العلمية بالجامعة، وكذلك على بعض اتفاقيات التعاون بين الجامعة وبعض الجهات الداخلية.