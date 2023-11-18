"البياري" يستعرض رؤية المملكة 2030 أمام الجلسة الرابعة في "حوار المنامة"

وأوضح أن وزارة الدفاع تشهد أكبر عملية تطوير في تاريخها من خلال تحوّل جذري في طريقة عملها ضمن برنامج تطويرها الطموح، مشيرًا إلى أن هذه التحولات بُنيت على أسس إدارية حديثة ومبادئ متطورة تستشرف المستقبل، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.