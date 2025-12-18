صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت فيصل آل سعود: نهائيات FIFAe 25 تجسّد دور الرياضات الإلكترونية في دعم رؤية السعودية 2030

عندما استضافت الرياض في ديسمبر الشهر الحالي نخبة المنتخبات العالمية في كرة القدم الإلكترونية للمشاركة في نهائيات FIFAe 25، فأن الإثارة على المسرح سوى جزء من القصة. فخلف الكواليس، يُعد هذا الحدث محطة جديدة في مسيرة تحوّل المملكة إلى مركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية - وهي رؤية تقف وراءها صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت فيصل آل سعود، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.
خلال الفترة من 10 إلى 19 ديسمبر، تستضيف صالة SEF في بوليفارد رياض سيتي قمة منافسات كرة القدم الإلكترونية العالمية، مع فتح الأبواب أمام الجماهير لثلاثة أيام حافلة بالترفيه الحي، تجمع بين أعلى مستويات المنافسة، ومباريات استعراضية لصنّاع المحتوى، وتجارب تفاعلية مميزة. وترى صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة أن استضافة نهائيات FIFAe في المملكة ترتبط بشكل وثيق بالطموحات الوطنية.
وتقول سموّها خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم مؤخراً في الرياض:
استضافة نهائيات FIFAe امتداد طبيعي لرؤية السعودية 2030. فهي تجسّد كيف تسهم الألعاب والرياضات الإلكترونية في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
وتؤكد صاحبة السمو الملكي أن البطولة تتجاوز فكرة الألقاب والكؤوس، لتصبح رسالة واضحة حول الاتجاه الذي تسير نحوه المملكة - ولمن تُبنى هذه الرحلة.
وتضيف:هذا الحدث يعكس التزامنا بتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، وبناء ثقافة رقمية مزدهرة. كما يرسّخ مكانة المملكة نقطة التقاء عالمية للمواهب والتقنية والإبداع. رؤية 2030 تشجع الصناعات التي تلهم الجيل الجديد، والرياضات الإلكترونية تجسد هذا التوجه بأفضل صورة.
وتشير سموّها إلى أن كل فعالية كبرى تستضيفها المملكة في مجال الرياضات الإلكترونية تعمّق من ارتباط السعودية بالعالم.
وتقول: كل حدث دولي نستضيفه يقرّب العالم أكثر من المملكة، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون. نهائيات FIFAe ليست مجرد بطولة رياضية، بل هي أيضاً رمز للتقدم الذي تحققه المملكة على الساحة العالمية.
جسر بين المواهب السعودية والعالم
بصفتها نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، تنظر صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة إلى دور الاتحاد باعتباره حلقة وصل بين المواهب السعودية ومنظومة الرياضات الإلكترونية العالمية.
وتوضح سموّها: يعمل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية كجسر يربط المواهب السعودية بالمنظومة العالمية للرياضات الإلكترونية. هدفنا في النهاية هو صناعة أبطال يمثلون مجتمعنا بكل فخر على الساحة الدولية، مثل اللاعب مساعد الدوسري، الذي ألهم الجيل الجديد وفتح الباب أمام المزيد من المواهب. نريد أن نرى المزيد من هذه القصص الملهمة.
وتؤكد سموها أن الوصول إلى هذه الأهداف يتطلب أكثر من مجرد تنظيم بطولات كبرى، بل يحتاج إلى بنية متكاملة تحيط بهذه الفعاليات.
وتضيف سموها: نحن ملتزمون ببناء المعايير والشراكات والبرامج التي ترفع مستوى الاحترافية في هذا القطاع. دورنا لا يقتصر على استضافة الأحداث، بل يمتد إلى المساهمة في صياغة السياسات، وبناء البنية التحتية، وتطوير مسارات المواهب. المملكة اليوم تقدم نموذجاً عملياً لما يمكن أن يحققه النظام الوطني المتكامل في مجال الرياضات الإلكترونية، والنخبة السعودية خير دليل على ذلك.
إلهام المنطقة وقيادة مستقبل عالمي
ومع صعود مكانة المملكة على الساحة العالمية في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال أحداث كبرى مثل نهائيات FIFAe 25، تأمل صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة أن يلهم هذا التطور دول المنطقة للاستثمار في مجتمعات اللاعبين والمواهب لديهم.
وتقول سموّها: نطمح إلى إلهام دول أخرى في المنطقة للاستثمار في مجتمعاتها المحلية في مجال الرياضات الإلكترونية. رؤيتنا في النهاية أن تكون المملكة أحد المحركات الرئيسية لتطوير هذه الصناعة على مستوى العالم.
هذا المستقبل سيكون حاضراً بقوة في شهر ديسمبر، عندما يعيش الجمهور في صالة SEF لحظات حاسمة من منافسات FIFAe World Cup™ وRocket League™، إلى جانب المباريات الاستعراضية لصنّاع المحتوى، وفرص اللقاء والتواصل، والفعاليات التفاعلية داخل الصالة. وكما تؤكد كلمات صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة، فإن كل هدف يُسجَّل على المسرح هو جزء من «لعبة أكبر» تستخدم فيها المملكة الرياضات الإلكترونية لتمكين شبابها، وتعزيز اقتصادها المعرفي، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل المنافسات الرقمية على مستوى العالم.
للمزيد من المعلومات حول نهائيات FIFAe 25، يرجى زيارة: www.fifa.gg/fifae-finals-25