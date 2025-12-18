صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت فيصل آل سعود: نهائيات FIFAe 25 تجسّد دور الرياضات الإلكترونية في دعم رؤية السعودية 2030

هذا المستقبل سيكون حاضراً بقوة في شهر ديسمبر، عندما يعيش الجمهور في صالة SEF لحظات حاسمة من منافسات FIFAe World Cup™ وRocket League™، إلى جانب المباريات الاستعراضية لصنّاع المحتوى، وفرص اللقاء والتواصل، والفعاليات التفاعلية داخل الصالة. وكما تؤكد كلمات صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة، فإن كل هدف يُسجَّل على المسرح هو جزء من «لعبة أكبر» تستخدم فيها المملكة الرياضات الإلكترونية لتمكين شبابها، وتعزيز اقتصادها المعرفي، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل المنافسات الرقمية على مستوى العالم.