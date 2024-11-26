انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للعلاج الطبيعي الخميس المقبل

برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تنطلق بعد غدٍ الخميس، أعمال المؤتمر السعودي الدولي الرابع للعلاج الطبيعي تحت شعار "مستقبل العلاج الطبيعي.. إعادة تعريف الممارسة بين الابتكار والتكامل الرقمي"، الذي تنظمه الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، بفندق جي دبليو ماريوت.
ويهدف المؤتمر - الذي سيستمر 3 أيام - إلى تعزيز مكانة المملكة مركزًا علميًا عالميًا في المجال الصحي بشكل عام والعلاج الطبيعي بشكل خاص، ودعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة.
ويستعرض المؤتمر أحدث التطورات والابتكارات التقنية التي تعيد صياغة الممارسة في مجال العلاج الطبيعي، وتعزيز التكامل بين الحلول الرقمية وأساليب العلاج المبتكرة.
ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر محاضرات متخصصة وجلسات نقاش وورش عمل يقدمها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، إضافة لمعرض مصاحب يستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ويقدم للمشاركين 46 ساعة تعليم مستمر معتمدة، ما يجعله فرصة مميزة لتطوير الكفاءات العلمية والمهنية.
ويأتي تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع شركة التعاونية للتأمين كشريك إستراتيجي، في خطوة تجسد الدور الفاعل للشراكات بين الجمعيات العلمية الصحية والقطاعين الصحي والخاص لتحقيق التميز في الخدمات الصحية وإعادة التأهيل.