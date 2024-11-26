انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للعلاج الطبيعي الخميس المقبل

برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تنطلق بعد غدٍ الخميس، أعمال المؤتمر السعودي الدولي الرابع للعلاج الطبيعي تحت شعار "مستقبل العلاج الطبيعي.. إعادة تعريف الممارسة بين الابتكار والتكامل الرقمي"، الذي تنظمه الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، بفندق جي دبليو ماريوت.