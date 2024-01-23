إعادة رأسمال مستثمريها في عامين.. عوائد "قسورة العقارية" من الفندقة السحابية تصل لـ55%

وتشير النتائج المالية لشركة "قسورة" إلى استفادتها من نموذج عمل مبتكر، مدعومًا بقدرتها على إدارة العمليات التشغيلية بكفاءة وبعدد أقل من العمالة؛ فضلًا عن ريادتها في هذا المجال لترفع العوائد الموزعة على المستثمرين في الشركة ثلاثة أضعاف العوائد المعتادة من التسويق في التشغيل العقاري الفندقي خلال العامين الماضيين.