نائب أمير مكة يطمئن على الجندي "ريان آل أحمد" المصاب في حادثة الحرم

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الجندي ريان بن سعيد بن يحيى آل أحمد، المنوّم في مستشفى قوى الأمن بالعاصمة المقدسة، للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته أثناء تأدية مهامه الأمنية في المسجد الحرام.
ونقل سموه خلال الزيارة تحيات وتقدير القيادة الرشيدة – يحفظها الله –، مشيدًا بما أبداه الجندي من بسالة وشجاعة وتفانٍ في أداء واجبه، ومؤكدًا أن ما قام به يُجسد القيم الإنسانية والمهنية لرجال الأمن السعوديين، داعيًا الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.
كما التقى سموه بالطاقم الطبي المشرف على علاجه، واستمع إلى شرحٍ مفصل عن حالته والخدمات المقدمة له.
يُذكر أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام كانت قد باشرت حادثة إقدام شخص على إلقاء نفسه من أحد الأدوار العلوية داخل المسجد الحرام، حيث تعرّض رجل الأمن لإصابة أثناء محاولته منع ارتطام الشخص بالأرض عند سقوطه، وتم نقل الطرفين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.