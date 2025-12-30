نائب أمير مكة يطمئن على الجندي "ريان آل أحمد" المصاب في حادثة الحرم

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الجندي ريان بن سعيد بن يحيى آل أحمد، المنوّم في مستشفى قوى الأمن بالعاصمة المقدسة، للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته أثناء تأدية مهامه الأمنية في المسجد الحرام.