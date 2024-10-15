"الواكد": حجم عمليات الاحتيال المالي على المستوى العالمي بلغ 6.5 تريليونات دولار في 2021

وأكد في حديثه عن عمليات الاحتيال المالي، أن المملكة العربية السعودية ومن خلال المعدلات العالمية، تظل أقل بكثير من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي ولا تقارن؛ رغم أن المملكة جزء من العالم، مشيراً إلى أنه بعد جائحة كورونا لوحظ ارتفاع في معدل الجريمة، ومع ذلك نظل أقل بكثير من المتوسطات العالمية.