"الواكد": حجم عمليات الاحتيال المالي على المستوى العالمي بلغ 6.5 تريليونات دولار في 2021
كشف رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة الدكتور نايف الواكد، أن حجم عمليات الاحتيال المالي على المستوى العالمي بلغ 6.5 تريليونات دولار في عام 2021، مضيفاً أن حجم النمو في قضايا الاحتيال المالي تزداد سنويًّا بمعدل 15%، والمتوقع أن تصل إلى 10.5 تريليونات دولار في العام 2025 حسب دراسة نشرتها شركة سايبر سيكورتي الأمريكية.
وتحدث "الواكد" خلال مقابلة في برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية"، عن أعلى الدول في جرائم الاحتيال المالي، موضحاً أنه داخل أمريكا فقط بلغت متحصلات الاحتيال المالي 28 مليار دولار؛ منها حسب تصريحات المكتب الفيدرالي 5.5 مليارات دولار في نمط العملات الرقمية المشفرة.
وأضاف الواكد: في بريطانيا بلغت تقريباً 85 مليار جنيه إسترليني، وفي اليابان خلال الربع الأول من العام 2024 بلغت 33 مليار ين؛ بزيادة 6 أضعاف عن ذات الفترة في الربع الأول من عام 2023، مشيراً إلى أن الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك، قال إن الاحتيال المالي ظاهرة تتفاقم وحجمها يزداد ويطال الأفراد والشركات.
وأكد في حديثه عن عمليات الاحتيال المالي، أن المملكة العربية السعودية ومن خلال المعدلات العالمية، تظل أقل بكثير من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي ولا تقارن؛ رغم أن المملكة جزء من العالم، مشيراً إلى أنه بعد جائحة كورونا لوحظ ارتفاع في معدل الجريمة، ومع ذلك نظل أقل بكثير من المتوسطات العالمية.
وعن سبب إطلاق لقب "أصحاب الياقات البيضاء" على أفراد أو عصابات الاحتيال المالي؛ أجاب "الواكد" بأن السبب في ذلك يرجع إلى أن المحتالين لا يستخدمون أساليب العنف والوحشية مثل القتل والسلب، وإنما أساليبهم مرتبة، لافتاً إلى أن المحتال يركز على الذكاء والعبقرية في تنفيذ جرائمه، ولا بد أن يكون ذكيًّ ليتمم عملية الاحتيال المالي.