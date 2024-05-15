"السليمان": التصاريح المزورة لحملات الحج الوهمية أمر خطير.. وكل هؤلاء سيُحاسَبون أمام الله

وبيَّن عضو هيئة كبار العلماء أن من مُنع من الحج بسبب النظام، أو في بلاد أخرى بسبب أمور سياسية، ولا يستطيع الخروج من بلده وفي نيته الحج، فهو دخل في حكم عدم المستطيع، ويدخل في قوله تعالى:

{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.