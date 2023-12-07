"الجدعان": كفاءة الإنفاق وفرت للسعودية 225 مليار ريال هذا العام

قال وزير المالية محمد الجدعان اليوم: إن المملكة وعبر هيئة كفاءة الإنفاق التابعة لوزارة المالية وفرت 225 مليار ريال خلال العام الجاري.
وكشف "الجدعان" خلال مشاركته اليوم في ملتقى الميزانية أن هذه الوفورات أعيد استخدامها لتنفيذ المشاريع والبرامج.
وكان قد أكد وزير المالية أن السعودية لديها حيز مالي لمواجهة صدمات الاقتصاد العالمي، ويجب عدم المساس به.
وقال: "إن هناك لجنة لوضع تقديرات الإيرادات غير النفطية حتى 2030"، مبيناً أن الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي ضرورية لاحتواء الصدمات.
وأوضح في حديثه خلال جلسة حوارية بعنوان "مالية" مستدامة"، أنه تم إجراء تحديث لاحتياجات الاقتصاد السعودي لتحقيق أكبر عائد.
ويشهد ملتقى الميزانية اليوم مشاركة 9 وزراء في جلساته الحوارية الأربعة؛ الأولى تحت عنوان "مالية مستدامة" بمشاركة محمد الجدعان وزير المالية، وفيصل الإبراهيم.
وفي الجلسة الثانية التي ستكون تحت عنوان "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية"، يتحدث كل من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وفهد الجلاجل وزير الصحة، ويوسف البنيان وزير التعليم.
أما الجلسة الثالثة فستكون بعنوان "تنمية مستدامة" ويتحدث فيها المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل.
ويتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في الجلسة الرابعة والتي تأتي تحت عنوان "قطاعات واعدة".